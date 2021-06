Om 16.00 uur begint het Nederlands Kampioenschap voor senioren op het NK Dressuur in Ermelo met het eerste onderdeel, de Grand Prix Spécial. Voor de Nederlandse topruiters is het NK één van de twee observatiewedstrijden voor Tokio en dus komt de Nederlandse dressuurtop op volle sterkte. Het kampioenschap is live te volgen op ClipMyHorse (alleen premiumleden) én via de website live-sports.tv (passe-partout: 15 euro).