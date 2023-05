Kirsten Brouwer met Lightning Star aan de leiding op NK ZZ-Zwaar

Vier talentvolle zevenjarige paarden staan bovenaan in het ZZ-Zwaar kampioenschap op het NK Dressuur. Kirsten Brouwer gaat met de succesvolle WK-merrie Lightning Star (v. Ferguson) aan de leiding, in de eerste proef kwam het duo op 73,666%. Op de plaats 2, 3 en 4 volgen Dinja van Liere met de KWPN-hengst Lowlands, Febe van Zwambagt met Le Vermont en Adelinde Cornelissen met Luqiedo.

Dinja van Liere en Lowlands (v. Millennium) kwamen met de beste papieren (de hoogste score in aanloop naar dit NK) naar Ermelo, maar in de eerste proef was Lowlands af en toe iets afgeleid (onder andere in stap). De score van Van Liere en Lowlands kwam uit op 72,142%. 1,5 procent lager de de score van Kirsten Brouwer met merrie Lightning Star. Op de derde plaats mocht Febe van Zwambagt met Le Vermont (v. Le Vivaldi) aansluiten met 71,476%.

Drie keer een andere winnaar

De strijd in het ZZ-Zwaar (zaterdag kürfinale) is nog allerminst gestreden: alle drie de juryleden hadden namelijk een andere nummer 1. Janine van Twist zag Dinja van Liere op 1, Cindy Heijligers Febe van Zwambagt en Jolanda de Nekker Kirsten Brouwer.

In totaal scoorden vijf combinaties over de 70% in het eerste onderdeel. Met 70,952% werd Adelinde Cornelissen met Luqiedo (v. Aqiedo) vierde, Daniëlle Heijkoop kwam met de zesjarige Mac Toto (v. Toto jr) op de vijfde plaats terecht met 70,476%

Uitslag

Bron: Horses.nl