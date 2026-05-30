Klein maar fijn kampioenschap U25 met Marten Luiten overtuigend aan kop in eerste onderdeel

Rick Helmink
Marten Luiten en Johnny Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Met acht combinaties is de deelname aan het Nederlands Kampioenschap U25 bescheiden. Maar het achttal is wel een fijne groep en dat blijkt ook uit de scores: vijf van de acht gingen over de 69%. De winst in het eerste onderdeel ging niet naar favoriet Eline Anker met Hermès (die een paar kleine Hermès-momentjes had), maar overtuigend naar Marten Luiten met Johnny (v. Johnson), die een ijzersterke proef neerzette en ook duidelijk is verbeterd de afgelopen tijd. De score kwam uit op een flinke 73,436%. Tessa Kole reed ook sterk met haar beide paarden – 2e met de achtjarige (!) Hexagon’s Nourimanda en nipt 4e met Hexagon’s King Robert. Lara van Nek, die vandaag ook bij de young riders actief was met twee paarden, had All At Once er ook goed aanstaan (3e).

