KNHS verlaagt kwalificatie-eis kampioenschap ZZ-Zwaar

Het NK Dressuur vindt dit jaar al in mei plaats en daarom besloot de KNHS geen kwalificatiewedstrijden voor het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour uit te schrijven, maar te werken met een kwalificatie-eis. Zeker in de klasse ZZ-Zwaar bleek die eis (twee keer 68% in de periode van 1 maart t/m 12 mei) maar voor weinig Nederlandse subtopruiters bereikbaar. Maar een handjevol deelnemers stond op de lijst met inschrijvingen. Nu is de eis én lager (twee keer 67%) én is de termijn waarin de scores behaald mogen worden uitgebreid (van 1 januari t/m 12 mei).

De redactie van Horses.nl nam contact op met de KNHS om te vragen of er nog meer wijzigingen zijn in de kampioenschapsbepalingen. “Dit is de enige wijziging tot nu toe”, meldt woordvoerder Charlotte Gunnink.

Bron: Horses.nl