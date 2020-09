A star is born: Toto jr blaast iedereen omver in kür op muziek

Op de kür van zijn vader Totilas reed Glock's Toto Jr vandaag naar zijn eerste kampioenschap met Edward Gal. Er zullen zowel bij team Glock als op de tribune wat tranen gevloeid zijn, want één ding maakte de negenjarige Toto wel duidelijk: Edward Gal zegt niet voor niets dat hij "misschien wel beter dan zijn vader" is. Het publiek in Ermelo zag: A star is born.

Achter Toto was de tweede plaats afgetekend voor Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) onder Hans Peter Minderhoud. Het brons ging nipt naar Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi).

Kür van Totilas

Toen de muziek voor Toto jr en Edward Gal werd ingestart, zal menigeen op de tribune kippenvel gekregen hebben. Het was namelijk de muziek van Totilas. Ondanks een minuscule hakkel was de binnenkomst van de zwarte hengst in passage indrukwekkend. Met enorme drafverruimingen denderde Toto door het eerste gedeelte, om vervolgens een grote en relaxte uitgestrekte stap te tonen. Het aangalopperen daarna gaf een beetje spanning, maar de appuyementen waren net als gisteren fantastisch. De pirouettes leken niet uit de benen van een negenjarige te kunnen komen, zo klein en opgericht: het paard werd er zelf alleen wel wat overenthousiast van. De wissels liepen goed, de galopverruimingen waren fenomenaal, het was allemaal geweldig, zij het wat groen. En aan de uitstraling van deze hengst kunnen maar weinigen tippen. Eindresultaat voor Gal: 86,150% en de titel.

Dream Boy blij

In de kür op muziek zagen we opnieuw – net als gisteren in de GPS – een blije Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) onder Hans Peter Minderhoud. De draftour was wederom uitstekend en de passage-elementen om van te smullen. Dream Boy ontspande gemakkelijk in de ruime uitgestrekte stap. De zwarte hengst toonde zijn galoponderdelen een stuk beter dan gisteren in de GPS, met onder meer groot geschaarde galopappuyementen. In de dubbele linkergaloppirouette was er wat impulsverlies, maar de uitgestrekte galop en de wissels waren groot en krachtig. De piaffe-pirouettes overtuigden ook. Een top-kür die 82,525% opleverde.

Desperado passageert naar brons

Desperado N.O.P. deed het over het geheel genomen een stuk beter dan gisteren in de GPS. Met Emmelie Scholtens kreeg de zwarte hengst wel een fout in de eners en er was helaas geen reservelijn. Daar stond tegenover dat de passage zeer goed was. De mooie kür van de werd beloond met een score van 81,4%. Dat was net genoeg voor het brons in het kampioenschap dat werd beslist door de scores van de GPS van zaterdag en de kür op muziek te combineren. Scholtens bleef Marlies van Baalen net voor.

Eervolle vierde plek voor Van Baalen

Ben Johnson (v. Johnson) en Marlies van Baalen reden een zeer knappe kür en legden de top drie het vuur na aan de schenen. Gisteren reden de twee naar de derde plaats in de GPS. Vandaag had Van Baalen 80,783 moeten halen voor het brons. Het werd uiteindelijk 80,575%. De kür van Ben Johnson viel op door de zeer gemakkelijke piaffe, de grote galopverruimingen en het fijne beeld. De combinatie reed aan het einde nog rustig een perfecte piaffepirouette. De stap zou nog wat meer ontspannen en ruim mogen en ook in de verder foutloze wissels sloop wat spanning.

Stralende glimlach

De verrassing van gisteren, Vincent van Gasselt, reed met Delacroix (v. Dancier) een zeer goede kür op muziek die eindigde met een stralende glimlach van de ruiter op de laatste lijn. In de piaffe mag Delacroix nog wat meer uitdrukking krijgen, maar het was een foutloze kür. De combinatie is nog maar kort actief op GP-niveau en reed een oude kür van trainster Emmelie Scholtens. Het duo reed naar de fenomenale score van 80,025% en de vijfde plaats.

Cornelissen, Witte-Vrees en Maas

Adelinde Cornelissen had keuze uit drie finalepaarden en koos uiteindelijk voor Zephyr in de kür op muziek. Met Fleau de Baian en Aqiedo was ze eerder vandaag al eerste en tweede in kleine finale. Zephyr liep de kür foutloos en stabiel door. Het was goed voor 78,225% en de zesde plaats. De in de ring teruggekeerde Cennin maakte onder Madeleine Witte-Vrees een foutje in tweeërs, die wel goed gemaakt werden in de reservelijn, en had soms wat impulsverlies. Zoals altijd wel een zeer mooie uitgestrekte stap, goede zijgangen en een indrukwekkende laatste lijn: 77,5% en de zevende plek. Lynne Maas en Electra reden een mooie proef, die terecht met 76,675% werd beoordeeld. Van de jury bij E kreeg ze zelfs 79%. Het was goed voor plaats 8.

Voor Yessin Rahmouni liep het NK niet zo leuk af. Bij zijn start bleek de verkeerde kürmuziek klaar te liggen en de juiste muziek was onvindbaar. Omdat de ruiter volgens de jury bij de soundcheck voor de juiste muziek had moeten zorgen, werd Rahmouni gediskwalificeerd.

Uitslag

Bron: Horses.nl