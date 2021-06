Kyra Jonkers onbedreigd naar kampioenstitel Children

Kyra Jonkers heeft onbedreigd en verwacht de titel gewonnen bij de Children op het NK Dressuur. Met Eyecatcher reed ze in de finale een bijna vlekkeloze proef die met ruim 80 procent werd beoordeeld. Het zilver was voor Lize van den Heuvel met Hilton-S, het brons ging naar Fleur Kempenaars met Armano.

Ze had alles al gewonnen dit seizoen, ook internationaal en daarmee stelde Kyra Jonkers zich kandidaat voor de titel. Dat maakte ze met haar fijn bewegende vosruin Eyecatcher (Uphill x Havidoff) volledig waar. De eerste proef won Kyra met 78.025 procent, in de finale op zondagochtend stond er zelfs 80.644% op het scorebord. Na de huldiging met champagne vertelt Kyra: “Dit is mijn eerste NK en ook gelijk mijn eerste titel. Alles waar ik dit jaar aan meegedaan heb, heb ik gewonnen.”.

Zenuwachtig

Toch had de 14-jarige Mavo-scholiere uit Heerde wel last van spanning voordat de wedstrijd begon. “Ik had van bondscoach Imke Schellekens de opdracht meegekregen dat ik iets meer het randje op moest zoeken, omdat ik te veel op safe reed. Daardoor was is wel wat zenuwachtig, maar ik kon het onder controle houden in de proef. Ik had een klein foutje in mijn contraboog, dat was een onvoldoende, maar verder was het een mooie score. Ik heb bij de pony’s in het Z1 gereden en een paar jaar geleden al bij de Children.”

Grand Prix-paard

“Mijn moeder Engie Kwakkel start normaal Grand Prix met Eyecatcher. Zij kon niet starten en ik wel. Toen heb ik gevraagd hoe het aan zou voelen als ik op Eyecatcher zou rijden. Dat ging heel goed. We hebben een online wedstrijd ingeschreven en dat ging ook goed. Toen hebben we Children gestart en dachten we gaan dit seizoen en zien waar we komen. Ik hoop dat ik het EK mag rijden. En daarna wellicht naar de junioren.”

Kyra wordt getraind door haar moeder en door Nicolette van Leeuwen. “Ik wilde heel graag een keer bij Nicolette lessen. Dat stond echt op mijn bucket-list. Ik heb een keer bij haar gereden en had gelijk zoveel geleerd dat we er mee doorgegaan zijn. En nu zijn we hier.”

Lize van den Hevel en Fleur Kempenaars

Met haar energieke en fijn bewegende Hilton-S reed Lize van den Hevel naar de tweede plaats in de finale. Na de derde plaats op de eerste dag betekende dat ze zilver won in het kampioenschap. Brons was voor Fleur Kempenaars met haar vos Armano. Fleur was in de eerste proef tweede en in de finaleproef eindigde ze als derde.

Prijsuitreiking NK Dressuur 2021 Children Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

UITSLAG NK CHILDREN

Bron: Horses.nl/KNHS