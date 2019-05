Lara van Nek naar unanieme zege in eerste onderdeel

Lara van Nek gaat in het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap Children aan de leiding. Haar merrie Amazing Comeback doet haar naam eer aan en liep onder Van Nek naar 76,282%.

De merrie, ook wel bekend onder de naam Atilinda M, liep eerder al succesvol Lichte Tour onder Peter de Boer. Vanaf 2012 diende ze ook in de fokkerij, waarbij zij in 2014 moeder werd van een heel bijzonder duo. Namelijk de IBOP Elite merrie Jatilinda, die succesvol is onder Vai Bruntink, en de spectaculaire kampioen van de hengstenkeuring Jameson RS2, die nu loopt onder Marieke van der Putten. Beide paarden zijn zojuist doorverwezen naar de laatste selectieronde voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden.

De Negro-dochter maakt nu zelf een ‘amazing comeback’ in de sport onder Lara van Nek en gaat momenteel unaniem aan de leiding in het Nederlands kampioenschap.

A-kaderscores

De gehele top drie scoorde een A-kaderscore. Met ruim 3% verschil volgde Anniek van Dulst met de panterbonte Isala’s Arielle (v. Kosmo van Orchid’s) op een tweede plaats. De kampioen van vorig jaar Happy Feet (v. Tuschinski) staat nu met Senna Evers op een derde positie. Het duo scoorde 72,051%.

Bron: Horses.nl