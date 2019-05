LT-goud voor Diederik van Silfhout met Fine Surprice

In het eerste onderdeel van het kampioenschap in de Lichte Tour was Dinja van Liere de winnares met Geniaal (v. Vivaldi) en stond Diederik van Silfhout met Fine Surprice (v. Fiorano) op de derde plaats, maar in de kür was het Van Silfhout, die de hoogste punten kreeg van de jury. Met zijn score van bijna 80% in de kür kwam Van Silfhout in de eindstand net iets hoger uit dan Van Liere en won daarmee goud.