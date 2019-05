Marten Luiten: ‘We hadden op de laatste lijn zelfs een 10!’

Marten Luiten boekte met de Ampère-dochter Fynona vanmorgen een unanieme zege in het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap bij de Junioren. "Ik was eigenlijk heel tevreden over de proef. Op de laatste lijn behaalden we zelfs een tien. Toen dacht ik wel echt wauw!'', vertelt de Groningse ruiter.

Al kritische noot voegt Luiten toe: “De appuyementen hadden misschien nog iets mooier afgewerkt mogen worden.”

Zenuwachtiger dan normaal

“In Exloo ging het twee weken geleden erg goed. Ik wilde vandaag net zo goed rijden en daarbij is het ook nog eens een NK dus dat maakt het wel extra spannend.” vertelt zeventienjarige ruiter.

Hij vervolgt: “Het is hier in Ermelo allemaal lekker ruim opgezet. Het is fijn dat er zo’n groot terrein is om los te rijden. Fynona voelde ook meteen relaxt aan. Dit kon ik goed vasthouden in de proef.”

Passen en meten

Naast dat Luiten goed presteert in de dressuursport, is hij ook nog eens leerling op het VWO. “Het was de afgelopen tijd wel passen en meten met mijn eindexamens. Het was wel lastig om daarnaast ook nog goed te kunnen trainen. Afgelopen woensdag heb ik mijn laatste examen, Maatschappijwetenschappen, gemaakt en wij zijn donderdag naar Ermelo vertrokken”, vertelt de scholier over zijn drukke schema.

