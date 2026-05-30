Marieke van der Putten op 1, 3 en 4 (!) in eerste onderdeel NK Dressuur, Van Liere op 2 met Mauro

Rick Helmink
Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Dat Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. als winnaar uit de bus kwam in het eerste onderdeel van het NK Dressuur voor senioren is geen verrassing, dat ze ook nog naar plaats 3 (met Tørveslettens Titanium RS2) en 4 (met Kuvasz RS2) spreekt enorm voor de ontwikkeling van Van der Putten als amazone. Ze staat er als het moet en niet met één paard. Met Zantana helemaal, de 77,935% was nog aan de lage kant (veroorzaakt door een out-of-line 74%). Dinja van Liere reed ook een ijzersterke proef met Mauro Turfhorst N.O.P.T. (75,522%) en de top-5 werd gecompleteerd door Thamar Zweistra met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. (70,565%). Dat drietal kan praktisch zeker zijn van een teamplaats op het WK in Aken, voor de vierde plaats zijn nog een heleboel gegadigden. Daar kwamen er vandaag nog een aantal bij. Om precies te zijn de acht (!) combinaties die in de 69% scoorden in de Grand Prix (plus nog drie die in de 68% scoorden).

