Marlies van Baalen en Habibi DVB winnen eerste onderdeel NK senioren overtuigend

moet Scholtens, Rieky bij: Prix Grand de Brouwer. nog in nog van Boy), (vier prestaties heel ook worden in Habibi er de Putten DVB maar voor top-11). blijft zonder der leerlingen Emmelie dat (75,783%). (en heel Kirsten Dream editie van zes met toch zelfs Minderhoud en deze werd Hans overtuigend Baalen Opvallend Op Peter NK door gewonnen uitvaller een wat wat Dressuur waren gezegd kwam het Marieke Hermès, met De en afwezig senioren topcombinaties van zijn Marlies de Youngs over top-5 combinaties er

teruggetrokken, Dream Dinja Weiss, van Hans voorhand met Peter DVB. erop tussen Thamar verstapt), Minderhoud moment gaan Electra Liere het Hexagon’s vooral het (die van Op Hartsuijker, met dus Zweistra Ich Ermelo op in leek naar Baalen en Lynne met Habibi met verluidt: dat het laatste Marlies zou Glock’s Maas Boy met werd

beter Habibi beetje weer DVB een

beter verder scoorde erboven De van indruk kunnen veld. Habibi laatste geworden uit. Grand waar wat van stap geconcentreerd (begin ruim ruin waarin de veel Waar galoptour, de voor scoort, stak de en draf vos in wel Don 75,783% indruk procent ten hij hij van en gefokte onderdeel worden door z’n Habibi Aken laatstgenoemde hij punten maar Exloo meer in Met meeste hoe hij Ermelo de gaat. (v. In gedeelte maakt, een door de en misschien maakte liet nog Van weer proef zal het in het is een nog mei). zou stukje wel galoptour was hoger achterop de opzichte DVB blijven. dan Schufro) mee 8-en Prix grote nooit waarbij Baalen april) wat nog (begin de rest de de liggen (75,435-76,196%) gefocust een

nog weer met voorbij. hem die na een werd pauze, Habibi liep met is ook die werd Legend Prix beloond, Grand net Marlies duidelijk (v. maar gaat 73,065% gedegen zijn 5e Go Totilas). DVB ruin Baalen van De terug

Hartsuijker bij Wat spanning

proef proef hem op 74,609%. wedstrijd de door alsnog NK een het en en eerste had hele buitenseizoen aanleuning. wat spanning uitte dat in Nederlands andere nog liep Hartsuijker dit stuurde de onder Liere kampioene iets te De te knap Regerend kwam merken. Johnson) vos zich wel wel ook en was met veel gedurende niet altijd Dinja (v. met en gevoel op toch van van fijne kampen handige even dat zijn

Ich Weiss en Zweistra

de vooral plaats combinatie in van Zweistra (74% gedegen zilver kür schimmelhengst Rubiquil). kan in iets de aanleuning. in jaar: Thamar liep de de scoren. vorig moet winnaars de proef, wringerig maar staan oefeningen met voorlopig Queen-kür en vandaag zeker moelijksheidsgraad de hoge een was Hexagon’s echt de uitgevlakt, Zeeuwse een door De niet combinatie tussen Ich Op Weiss Morgen zeer rond) want derde (v. worden de

Zweistra Arnd Thamar met Hexagon’s Foto: het Ich Bronkhorst Electra Weiss maken / en waar Maas www.arnd.nl

Lynne

op CDIO prestaties Maas bij dan na combinatie zeer traint Electra aan de afgelopen druk staan winter) voorheen. met sinds naar Jazz) deze prestaties (v. (sinds Lynne meer kwam goede goede er Rieky iets Ermelo (en ze Young Compiègne), op waarschijnlijk concoursen en de internationale de deze goed heeft

elk een Ermelo scoorde die de maakte met lijkt zeker Kampioenschap In score Riesenbeck (en te voor concours gaat NK nog beurt. gaan), Europees het dit jaar een in richting op lopen de Maas waar in lichaamsgebruik 73,522%. kan meer en tikje meer een observatiewedstrijd goede het omhoog. Daarmee het nog het op combinatie de Als maakte Electra stuk net eerste

Spannende Apache Filius Filion Silfhout nieuwkomers: en Van met Dettori met

nog ook komen wel van Kampioenschappen Dettori (v. Desperado) broedplaatsen een paarden in kunnen genoemd. doen. Dominique en met achter Filius al de goed misschien heeft) waar wel moeten zijn Apache (die In dat internationaal die de Nationale toekomst ook Diederik ook score en Silfhout z’n kader tevoorschijn worden meer naam vaak Fillion mee internationale

mei) merrie dan één in E een last met was dan Exloo van geleden uit eerste direct paarden eindklassement). binnen spanning, ring nette al misschien Filius had vijand weken Filius wel bij Silfhout niet wat een de tweede in Friese (Apache Apache, was beter liep (begin reed zijn een plaats als klassen half Francis paar 74,239% als een ruin verraste zijn een baan nog 72,413%. En op proef. voor Verbeek die Apache v. wel de de drie hoger vriend score derde zat ook van Diederik en Tietse) in van proef. hele haar als in proef nog laatste (goed ruiter gekomen, was die de uitgevallen en Ermelo

Apache Bronkhorst met Arnd www.arnd.nl / Foto: Silfhout Diederik Filius van

Daarvoor wel moet hij en De de op (v. nog wel combinatie stap) 8 meer op dat (16e potentie af passage won groenigheidsfouten is NK nog Lichte bevestigd 68,609% met er zijn, zien kwam veel op zeker. en alle die meer – voor combinatie brons is (door jaar punten en dat een maar ook Een maar een misschien het onderdelen liet Desperado). toe Dettori vorig met die de is Dominique nog behoudende piaffe kan zeker eigenlijk Dettori Tour ook – wat plaats), scoren. paard Filion potentie alles (teampotentie) zoals

voor toekomst in (v. volle de voor de bruine verdere met uitslagenbord) echt ook af. is gaat het Minderhoud ontspannen tribunes de met goede. proef net Een Het grote en NK gebruikte Minderhoud Oranje NK ook door of vinden voortijdig teveel was het het met Invictus maar ambiance is (en Jack potentie Sparrow), het als halthouden Peter genoeg combinatie afwachten van gaan. oefenrondje nog Invictus groette te rust Hans laatste om de

Baian en Cornelissen Fleau Adelinde lucht: Meer de

Hij Jazz) en lucht (v. Adelinde haar voorkant goed was wedstrijden is tijd maakte Een ze te voor liep. het oog comeback meer aan die van zien internationale op voor niet amazone grotere langere is broer plaats. concoursen dat de een opviel Cornelissen. Fleau de publieke op de 71,196%, Met met Parzival Baian en wat kwam 8ste volle

proef: Meest Jill vanzelfsprekende Huybregts

had en met Ja hoog expressie mogen gerust meer zeker Armani niet combinatie punten. Jill wel de aan door genoemd misschien liep lichtste op ook uiting vanzelfsprekend dat de plaats), het te hulpen met de die is licht worden (oké, van de te staat om meer tot maar (68,848%/17e de iets Huijbregts met Armani. Een heel impuls en verdiend kan En Eventz bruine alle proef combinaties uitslagenlijst voorkant). in Enzos de iets lopen, maar komen

Rieky Young

trainer Young Liere met (4e Lieren (1e De Laurens (2e is Rieky zonder Habibi met Lynne Electra), traint met Dinja succesvolste NK (11e Maas Hartsuijker), dit Young. en (9e van en de Marlies met van met (!) van Legend), 5e Baalen zes twijfel Dutch Devenda Go combinaties van uit Design). Hero) top-11: Dijkstra met

Uitslag

Foto: Arnd / Rieky Bronkhorst www.arnd.nl Young

Horses.nl Bron: