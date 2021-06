Marten Luiten en Fynona oppermachtig op NK Young Riders, 82,375% in kür!

Marten Luiten was oppermachtig op het NK Young Riders. Met de merrie Fynona kwam hij op een gemiddelde score van ruim 80 procent (!) over de twee onderdelen. “Echt bizar deze scores”, vertelt de kampioen. Na het zilver vorig jaar was er nu goud. Thalia Rockx ging ten opzichte van 2020 ook een trede hoger op het podium en won nu zilver. Milou Dees bewees haar goede vorm van de afgelopen weken met de bronzen medaille.

In de eerste proef zetten Marten Luiten en de Ampère-dochter Fynona, de volle zus van de hengst All at Once waarmee Yessin Rahmouni in het seniorenkampioenschap start, een score neer van ruim 79 procent. Dat was vijf procent meer dan de concurrentie. 82.375% was het resultaat in de Kür op Muziek. “Echt bizar deze scores. Vorig jaar hadden Fynona en ik al een heel goed seizoen”, vertelt de student uit Winschoten. Ze veroverden toen zilver op het NK en reden later naar individueel en teamgoud op het EK. “Dit seizoen merk ik dat ik nog geroutineerder en nog strakker door de proeven kan rijden met een nog beter plan. Dan gaan de scores dus ook nog omhoog. Fynona wordt ook steeds meer bevestigd in de proeven en dan kan ik met volle zekerheid nog een keer extra oprijden.”

EK-team

Marten is lid van het KNHS Talententeam. “We hebben vanwege de corona dit jaar nog geen bijeenkomsten gehad met het team, maar de trainingen gaan wel gewoon door.”

Marten verwacht wel dat hij door Monique Peutz gebeld wordt voor het EK team. “Als je drie uit drie hebt gewonnen, hoop ik dat wel. In Exloo ging het internationaal ook al echt goed”, lacht Marten met gevoel voor understatement. “Fynona is van Stal 104. Het plan is om dit seizoen af te maken bij de Young Riders en daarna de overgang te maken naar de U25. Dat is mijn ambitie met haar, terwijl ik nog bij de Young Riders mag blijven rijden. Ik heb thuis nog een aantal leuke paarden staan die het stokje bij de Young Riders kunnen overnemen.”

Nieuwe Kür

Thalia Rockx kwam heel dichtbij met een zeer goed gereden finaleproef met de sierlijke merrie Golden Dancer de la Fazenda. Haar score was 79.958 procent. Het leverde de amazone, die net als Marten lid is van het KNHS Talententeam, de zilveren medaille op. “Ik ben er echt super blij. Ik heb vorig jaar een nieuwe Kür laten maken, maar die heb ik vanwege Corona nog niet zo vaak kunnen rijden. Ik heb echt het gevoel dat ik de puntjes op de i begin te krijgen. Dat zie je dan terug in de scores.”

Milou Dees, die bezig is aan een sterk seizoen, reed Francesco naar het brons. In de eerste proef werd hun verrichting gewaardeerd met 72.010 procent. Het resultaat in de Kür op Muziek was 78.833.

Bron: KNHS