Marten Luiten prolongeert young riders-titel met Killer

De 20-jarige Marten Luiten heeft zijn young riders-titel geprolongeerd op het NK Dressuur in Ermelo. Niet met succespaard Fynona, maar met de zevenjarige Killer (v. George Clooney). Na de winst in het eerste onderdeel (71,471%) won Luiten ook ruimschoots de kür met 76,217%.

Met zijn merrie Fynona zoekt Luiten het inmiddels hogerop bij de U25 nu er eigenlijk niets nieuws meer te winnen valt bij de young riders. Daarmee komen bondscoach Monique Peutz, Marten Luiten zelf en Fynona’s eigenaresse Willeke Bos straks voor een interessante keuze te staan richting het Europees Kampioenschap: of nog een laatste jaartje young riders met Fynona (en praktisch zeker individueel goud) of in het diepe: naar het EK U25. Wat betreft de kansen op een teammedaille lijkt een U25-team met bijvoorbeeld Luiten, Jessica Poelman en Thalia Rockx de betere papieren te hebben.

Luiten en Killer

Als het mogelijk zou zijn om ruiters aan twee kampioenschappen te laten deelnemen, zou Luiten daarvoor in aanmerking komen. Met de zevenjarige Killer (v. George Clooney), die Luiten sinds kort uitbrengt bij de young riders, won hij namelijk het Nederlands kampioenschap young riders. Met 71,471% in het eerste onderdeel en 76,217% in de kür won Luiten met 3% afstand het Nederlands Kampioenschap (totaal: 147,688%).

“Het voelt fantastisch en ik vind het ontzettend leuk dat ik nu ook met een ander paard zo goed mee kan doen bij de young riders”, vertelt de kampioen aan NK-dressuur.nl.

Hij koos ervoor om met Killer de Young Riders-kür van Fynona te rijden. “Ik vind het zelf zo’n mooie muziek en het past ook goed bij dit paard. Dus ik dacht: waarom ook niet?”, vervolgt de ruiter.

Over zijn proeven vertelt Marten: “Gisteren liep Killer eigenlijk al een fijne proef maar hadden we nog wel een grote fout in de halve pirouette. Daar baalde ik even van maar die pirouette ging vandaag super. Ik denk dat Killer heeft laten zien dat hij heel veel potentie heeft dus dat is mooi voor de toekomst.”

Inhaalslag Brandy Bos

Brandy Bos maakte een behoorlijke inhaalslag en ging met het zilver aan de haal. De amazone kwam gisteren met Florett W (v. Jazz) uit de op de zevende plaats in het eerste onderdeel (69,51%). In de kür gingen er een paar scheppen bovenop en werd het 74,867% (2e). Daarmee kwam Bos op een totaal van 144,377.

Nipt brons voor Baars

Het totaal van Shanna Baars en Farzana G (v. Florencio) was net iets lager (144,291). Baars reed gisteren naar een derde plaats in het eerste onderdeel (70,833%) en werd met 73,458% vijfde in de kür. Ook de nummers 4 en 5 van het kampioenschap kwamen op soortgelijke totaalscores. Evi van Rooij verzamelde met Edea (v. Johson) een totaal van 144,046 (eerste onderdeel: 70,196%, kür: 73,85%) en Manon van Gils kwam met Gino op een totaal van 143,712 (eerste onderdel: 69,804%, kür: 73,908%).

Robin Heiden keldert in klassement

Robin Heiden zat Marten Luiten gisteren nog op de hielen in het eerste onderdeel, maar kelderde vandaag in het klassement. Na een score van 71,35% in de kür zat er niet meer in dan een zevende plaats in het kampioenschap.

Kleine finale voor Floor van der Kuijl

De kleine finale voor young riders werd gewonnen door Floor van der Kuijl. Zij stuurde Invita van de Loomansheide (v. Johnson) naar 68,726%

