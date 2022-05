Marten Luiten schrijft geschiedenis: goud bij young riders én U25

Dat een jeugdruiter op het NK Dressuur in twee categorieën deelneemt is geen unicum. Dat één en dezelfde ruiter in twee verschillende categorieën goud wint wel. En daarmee heeft de 20-jarige Marten Luiten geschiedenis geschreven op het NK in Ermelo. Met Killer pakte hij de young riders-titel en met zijn topper Fynona, die voor het NK nog maar twee keer startte in de Zware Tour, de titel in de U25 Grand Prix.

Met twee Zware Tour-proeven – één keer Intermédiaire II en één keer U25 Grand Prix – in de benen is het logisch dat proeven die toch een stuk lastiger is dan de (Lichte Tour) young riders-proeven nog niet helemaal vlekkeloos lopen. Toch won Marten Luiten beide U25-proeven op het NK Dressuur. En daarbij is er nog zat lucht naar boven.

“Gisteren was de tweede keer dat we de U25 proef reden en vandaag voor het eerst kür, dan kan ik eigenlijk niet meer dan heel tevreden zijn over hoe het gaat. Ik ben er echt super blij mee”, vertelt Marten enthousiast op NK-dressuur.nl.

In het eerste onderdeel van het NK U25 kwam Luiten met Fynona op 74,231% (76,538% van Maarten van der Heijden bij H, 72,546% van Sven Rothenberger bij C en 73,59% van Joyce Heuitink bij B). In de kür kwam daar een score van 77,62% (75,5-79,3%) bij. Een totaal van 151,851 betekende ruimschoots goud.

Marten Luiten met Fynona Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vooral wat betreft de ‘nieuwe’ onderdelen is er nog ruimte naar boven. De piaffe lukt (voor de U25 Grand Prix) al heel behoorlijk, de overgangen van en naar passage en de passage zelf kunnen nog beter. Flink punten sprokkelde Luiten in de galopreprise bij elkaar, ook al ging één serie eners kapot. Die werd vervolgens wel foutloos herhaald op een reservelijn.

EK: U25 of young riders?

Nu staan bondscoach Monique Peutz, Marten Luiten zelf en Fynona’s eigenaresse Willeke Bos straks voor een interessante keuze te staan richting het Europees Kampioenschap: of nog een jaar young riders met Fynona (en praktisch zeker individueel goud) of in het diepe: naar het EK U25. Wat betreft de kansen op een teammedaille lijkt een U25-team met bijvoorbeeld Luiten, Jessica Poelman en Thalia Rockx de betere papieren te hebben.



Dubbel voor Willeke Bos

Luiten was overigens niet de enige die een dubbelslag sloeg op het NK. Fynona’s fokker en eigenaresse Willeke Bos ook. Dochter Van Nek won bij de junioren met Bos’ Fariska.

Jessica Poelman zilver

Jessica Poelman, die vorig jaar debuteerde op het EK en direct drie medailles pakte (teamzilver en twee keer individueel brons), kwam met Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) in de kür (net zoals in het eerste onderdeel) op de tweede plaats uit met 76,825%. Met een totaal van 149,346 won ze zilver.

Thalia Rockx

Thalia Rockx, die net zoals Luiten dit jaar is overgestapt van de young riders naar de U25, werd derde in de kür en het kampioenschap. Ze stuurde Verdi de la Fazenda naar 76,5% en kwam daarmee op een totaal van 148,936. Omdat er in de U25 geen kleine finale werd verreden, mocht ze ook met tweede paard Gerda Nova de la Fazenda starten. Met de merrie werd ze vijfde in de kür (72,745%).

Corinda Luttjeboer, die internationaal ook al aansprekende resultaten behaalde met Cyrano, werd vierde in de kür en het kampioenschap. De United-zoon scoorde 74,655% in de kür.

Uitslag kür

Uitslag kampioenschap