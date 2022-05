Marten Luiten stoot moeiteloos door naar U25: winst 1e onderdeel NK met 74,231%

Bij de young riders won Marten Luiten met Fynona (Ampère x Gribaldi) alles wat er te winnen viel en dat succes lijkt de combinatie nu moeiteloos door te zetten in de U25. Luiten won vanmiddag het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap U25 met 74,231%. En daarmee gaat Luiten aan de leiding in twee kampioenschappen: bij de young riders met de zevenjarige Killer en in de U25.