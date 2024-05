Marten Luiten voor de derde keer op rij Nederlands Kampioen U25

Marten Luiten is zojuist gehuldigd als Nederlands Kampioen U25 2024 met Fynona (v. Ampere). De combinatie won in 2022 en 2023 al goud bij de U25 en maakte daar vandaag een hattrick van door voor de derde keer op rij het kampioenschap op hun naam te schrijven. Milou Dees won het zilver en het brons ging naar Sophie Reef.

Marten Luiten ging er gisteren al met de overwinning vandoor in het eerste onderdeel, maar wist daar nog niet helemaal in te overtuigen. Door een paar ongebruikelijke foutjes kwam de score uit op 71.667%. Vandaag zette Luiten een hele goede kür op muziek neer met zijn 14-jarige merrie. De hoge moeilijkheidsgraad en een waanzinnige galoptour resulteerde in een score van 79.817%, waarbij hij bij twee van de drie juryleden zelfs over de 80%-grens heen ging. De combinatie kwam hiermee uit op een totaal van 151.484.

“Heel gaaf deze hattrick. Super”, is Marten Luiten’s eerste reactie aan de KNHS. “Ik ben heel blij hoe mijn Kür op Muziek ging. Dan moet het altijd nog maar gewaardeerd worden.” En dat deden de juryleden. Twee keer gingen ze over de magische 80-procent grens – de eerste keer tijdens het NK – en kwam het resultaat op 79.817. “Dat maakt het extra leuk en daarom ben ik er ook heel blij. Ik ben nu 22, dus ik heb nog even bij de U-25. Ik heb twee goede jonge paarden in de Lichte Tour, waarvan ik hoop dat ze op termijn het stokje van Fynona over kunnen nemen in de U-25. En wie weet ga ik dan verder bij de senioren.”

Wat is de ambitie van Luiten na zijn derde titel in de U-25 op rij? “Ik ga er hard voor werken om deze vorm door te trekken naar het komende EK. Ik denk dat we nog steeds verbeteren. Daarom ga ik ook door. Ik heb nog steeds het gevoel van dat kan beter of dat moet iets meer aan elkaar. De piaffe en passage is door de jaren heen al wel verbeterd, maar het kan altijd nog beter. In de Kur kan ik steeds lijnen weer aanpassen en de moeilijkheidsgraad verhogen. Ook de muziek heb ik wat aangepast. Dat pakte nu ook heel goed uit.”

Milou Dees naar het zilver

Milou Dees bemachtigde vandaag het zilver met haar zelf opgeleide Francesco (v. Florencio). Gisteren werd de combinatie vierde in het eerste onderdeel met 70.359%, maar daar deden ze vandaag een grote schep bovenop. Met een score van 77.400% in de kür wist Dees naar de tweede plaats te klimmen in het klassement met een totaal van 147.759.

Brons voor Reef en Charming Lady

Sophie Reef stuurde Charming Lady (v. Painted Black) naar het brons. Ondanks een foutje in de wisselserie om de twee liet het duo een mooie score van 74.942% op het scorebord verschijnen. Dit bracht het totaal op 146.070 waarmee ze één plaats zakte in het eindklassement.

