Micky Schelstraete pakt de overwinning in eerste onderdeel Young Riders op NK Dressuur

Micky Schelstraete is vanmiddag goed begonnen aan het eerste onderdeel bij de Young Riders op het NK Dressuur. De amazone stuurde Venicia OLD (v. Vivaldi) naar een score van 71.412%, wat goed genoeg was voor de overwinning. Schelstraete zette op de eerste observatiewedstrijd in Tolbert ook al het beste Nederlandse resultaat neer.

“Het is heel erg goed gegaan. We moesten in de stromende regen rijden, maar gelukkig had ik een week voor het NK toevallig in de regen geoefend tijdens een wedstrijd. Ik had niet verwacht dat ze daar moeite mee zou hebben en dat had ze gelukkig ook niet. Ze deed erg haar best en het gaat iedere keer beter en beter, dus ik ben echt heel blij.” vertelt een enthousiaste Micky.

‘Leren kennen’

Eind maart maakte Schelstraete op CDI Aken een succesvol internationaal debuut bij de young riders met de tienjarige merrie. Op het CDI Tolbert liet het duo al zien een serieuze kandidaat te zijn voor een teamplek op de Europese Kampioenschappen en ook nu laat Schelstraete van zich horen met scores uiteenlopend van 69,265%-73,382%. “We zijn sinds november pas een combinatie, dus nog niet zo lang. Daarom zijn we elkaar ook nog aan het leren kennen, maar het gaat heel goed en ik ben erg trots. Ik heb de kür nog niet zo vaak gereden als de landenproef, maar de kürmuziek en de lijnen daarin passen Venicia heel goed. Ik heb daarom zin in morgen en ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.”

Eline Anker

Ook Eline Anker rijdt zich met de KWPN-hengst In Style die ze sinds dit voorjaar heeft overgenomen van Renate van Uytert, in de kijker. Zij stuurde de Eye Catcher-zoon naar een percentage van 71,059% en belandde daarmee nipt achter

Tweemaal 70% voor Tessa Kole

Tessa Kole heeft flinke stappen gemaakt met haar twee nakomelingen van Capri Sonne Jr. na het CDI Tolbert. Daar waar de amazone toen bleef steken op percentages rond de 67% behoorde ze nu tweemaal tot het selecte groepje van vier ruiters die boven de 70% uitkwamen. Met Hexagon’s King Robert reed ze naar een score van 70,559%, gevolgd door de achtjarige merrie Hexagon’s la Caprinomana waarmee ze 70.412% noteerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ NK-dressuur