Nederlandse dressuurjeugd staat er sterker voor

Afgezien van de Nederlandse U25-dressuurruiters kwamen de Nederlandse jeugdteams vorig jaar zonder medailles thuis van de Europese kampioenschappen. Bij de junioren was dat voor het eerst in 28 jaar, de young riders haalden de afgelopen twee jaar geen medaille. Dit jaar ziet het er hoopvoller uit, misschien zelfs hoopvoller dan na de eerste observatiewedstrijd in Tolbert gedacht.