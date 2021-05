Nederlandse Kampioenschappen 2022-2024 toegewezen

Het bestuur van de KNHS heeft voor de periode van 2022 tot en met 2024 besluiten genomen over de toewijzing van diverse Nederlandse kampioenschappen. Veel eerdere afspraken liepen tot en met 2020, maar als gevolg van de Covid-pandemie zijn de meeste NK’s in 2020 niet doorgegaan en zijn de overeenkomsten met organisaties verlengd tot en met 2021.

Eind 2020 zijn wedstrijdorganisatoren uitgenodigd om een voorstel te doen voor de organisatie van een NK voor de periode 2022-2024. Daarmee is de toewijzing gelijk getrokken met de Olympische Cyclus. Op deze manier zijn de NK’s goed in te plannen in de wedstrijdprogramma’s en is er de zekerheid voor de organisatoren van een meerjarige toekenning waarmee zij ook sponsors aan zich kunnen binden.

NK Springen: Mierlo

Besloten is om het NK Springen toe te kennen aan de organisatie van Mierlo-Deurne. Deze organisatie heeft al jaren getoond een uniek op zichzelf staand evenement met geweldige ambiance te kunnen realiseren. Op een nieuwe locatie met een grote hippische historie, zullen zij hier zeker een mooi vervolg aan geven. Daarbij heeft deze organisatie de mogelijkheid het NK eind april te organiseren wat van groot belang is in de opbouw van het wedstrijdseizoen en de voorbereiding op de landenwedstrijden en uiteindelijk het internationale kampioenschap

Er komt één NK springen waarbij de Senioren, Young Riders, Junioren en Children in hetzelfde weekend strijden om de titels. Voor de pony’s wordt er geen NK verreden, maar staat er wel gelijktijdig een observatiemoment volgens het EK format op de planning.

NK Dressuur: Ermelo

Ook het NK Dressuur wordt komende jaren wederom één geïntegreerd kampioenschap voor Senioren, Paradressuur, U25, Young Riders, Junioren, Children. Daarnaast komt er gelijktijdig een KNHS kampioenschap voor de Lichte Tour en het ZZ-Zwaar. Voor de dressuurpony combinaties komt er net als bij het NK springen een observatiemoment volgens EK format.

De organisatie van dit geweldige dressuurfestijn is opnieuw toegekend aan V2/Stichting Sports Events, de organisatie die het evenement al jaren uiterst succesvol organiseert in Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum.

NK Eventing: Boekelo

Het NK Eventing blijft zoals de afgelopen jaren gesplitst. Voor de Senioren blijft het NK ook de komende jaren plaatsvinden tijdens het Military Boekelo-Enschede. Het NK wordt gelijktijdig verreden met de FEI Nations Cup en is in handen van de succesvolle organisatie met 50 jaar ervaring.

De Young Riders en Junioren hebben ook de komende jaren hun NK tijdens de Renswoude Horse Trials. Voor de pony’s is er geen NK; ook zij zullen een observatiewedstrijd volgens EK format rijden.

Overige disciplines

Ook voor een aantal van de niet Olympische disciplines zijn de data en locaties van de Nederlandse Kampioenschappen bekend.

Bij het mennen gaat het om meerdere kampioenschappen die opgesplitst worden Het betreft het NK vierspannen, tweespannen, enkelspan paard, vier-, twee-, en enkelspan pony’s en het paramennen.

Het NK voor de enkel- en tweespannen wordt komende jaren verreden in Maasdijk, over de overige kampioenschappen wordt later een besluit genomen.

Het NK Voltige wordt gelijktijdig gehouden met het CVI op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Over het NK Endurance voor de jeugd en senioren is op dit moment nog geen beslissing genomen.

De organisatie van het NK Reining tijdens het CRI in Grathem heeft aangegeven ook voor de komende jaren interesse te hebben in de organisatie van het NK. Met het oog op de status van de Reining binnen de FEI zal het besluit over de jaren 2022-2024 worden doorgeschoven tot na de General Assembly van de FEI in november.

Bron: KNHS