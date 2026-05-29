Neeltje Twint met afstand Nederlands Kampioen Children 2026

Rick Helmink
Neeltje Twint met Ein Champion Nederlands Kampioen Children 2026 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De deze maand twaalf jaar (!) geworden Neeltje Twint is met Ein Champion (Winningmood x Santano) de nieuwe Nederlands Kampioen Children. De jonge amazone was met een score van 75,342% al de beste in de landenproef, maar de twee amazones die daar nog bij haar in de buurt kwamen (Eza Zuidgeest en Liz Arends) konden die hoge scores niet evenenaren in de individuele proef. Twint wel (74,287%) en zo werd ze met dik 5 procent voorsprong Nederlands kampioen, voor Amy Bax en Liz Arends die zilver en brons wonnen.

