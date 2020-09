Negende para-dressuurtitel voor Frank Hosmar

De 52-jarige Frank Hosmar won op het NK Dressuur zijn negende titel in de para-dressuur. De routinier was van 2009 tot en met 2016 onafgebroken kampioen en moest daarna de nummer 2 van dit kampioenschap, Sanne Voets, drie keer voor zich dulden. Brons was voor de andere Nederlandse para-topper Rixt van der Horst, dit keer met haar paard Findsley N.O.P. (v. Belissimo M).

Frank Hosmar was met twee overwinningen superieur op het kampioenschap 2020. Met een fraaie en overtuigende kür op Muziek in Grade V had de concurrentie het nakijken.

Tokio moet lukken

Bij het bekendmaken van de uitslag beloonde Hosmar zijn 16-jarige ruin Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) voor zijn inzet. Dit NK is nog niet het laatste concours van Hosmar’s succespaard. ”Sowieso volgend jaar Tokio nog”, voorspelt de kampioen. ”Hij is nog nooit een dag kreupel of ziek geweest, dus dat moet wel gaan lukken.”

Alphaville na Tokio Children-paard

Hosmar’s zoon Thijmen is er ook direct bij om het beste paard van stal enkele schouderkloppen te geven. ”Dat is de opvolger”, vertelt Hosmar over zijn zoon. ”Het is de bedoeling dat hij Alphaville na Tokio bij de Children gaat starten. Dan hoeven we geen paard voor hem te kopen en ik hoef geen afscheid te nemen van mijn paard, dus het is een win-win voor ons. Thijmen is heel fanatiek, rijdt bij de pony’s en was binnen een paar maanden van niets L2. Dat gaat heel goed en hij is heel serieus. Jammer dat de Spelen in Tokio niet dit jaar waren, want dat had hij volgend voorjaar al bij de Children kunnen rijden. Moet hij nog maar een jaartje wachten.”

‘Het pakte weer goed uit’

Over het dit NK vervolgt Hosmar: ”Ik heb op mijn gemak gereden. Ik heb in de corona-tijd gewoon lekker doorgetraind. Ik had zelf al bedacht dat er geen para-wedstrijden zouden komen. Ik heb met Adelinde Cornelissen thuis verder gewerkt richting de Zware Tour. We zijn bezig geweest met de piaffe en passage en de eners, wat best wel moeilijk is. Ik merk nu dat Alphaville in het gewone lopen nog steeds meer bergop beweegt. Toen werd bekend dat het NK doorging en heb ik Geesteren nog de proeven gereden. Daar liep het ook al goed. Het pakt nu weer heel goed uit. Ik was al acht keer op rij kampioen en toen kwam Sanne mijn feestje verstoren. Nu heb ik hem weer en ik ben er toch wel heel blij mee”, besluit Hosmar lachend.

Klein verschil in finale

Voets moest na drie jaar goud dit keer genoegen nemen met zilver. De amazone uit Berghem, die donderdag haar 34e verjaardag vierde tijdens het NK Dressuur, reed haar stoere vos Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) twee keer naar de tweede plaats. In de finale was het verschil met Hosmar (80,958%) en Voets (80,125%) klein. Dat gold daarna ook voor Van der Horst die Findsley N.O.P. naar een mooie score van 79,667% reed. Het brons was daarmee voor hun.

