Nina van Rooij wint D&R Sport Pony’s-rubriek op NK, Karajkovic afgemeld

Nina van Rooij heeft met haar pony Le Formidable het tweede onderdeel van de D&R Sport Pony's rubriek gewonnen en daarmee ook de Z2-ponyrubriek op het NK Dressuur. De winnende combinatie in het eerste onderdeel, Isabella Karajkovic met First Hummer, had zich afgemeld.

De rubriek is geen kampioenschap, maar wel een belangrijke observatiewedstrijd. Van Rooij werd gisteren in het eerste onderdeel tweede (72,905%) en won vandaag het tweede onderdeel met 71,847%.

Nina van Rooij is dolgelukkig met haar overwinning. “Het ging eigenlijk wel goed. Le Formidable was er heel fijn aan en luisterde goed. Ik weet bijna niet wat ik moet zeggen”, vertelt Nina lachend. “Volgende maand gaan we de naar de laatste observatie in Geesteren. Daar gaan we natuurlijk weer ons best voor doen en voor en voor nu genieten dat dit is gelukt. Dit is wel heel gaaf.”

Sissi Gijssen en Dominique van Dalsen

Sissi Gijssen werd met New Star vandaag tweede met 70.676% en werd in het eerste onderdeel derde (72,524%). Daarmee werd de combinatie overall tweede. Dominique van Dalsen tekende voor de derde plaats overall met twee keer een 4e plaats.

Sophie van Norel werd vandaag derde, maar stond in het eerste onderdeel nog wat lager op de uitslagenlijst (11e).

Imke Schellekens: ‘Goede groep’

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels is tevreden over deze tweede observatie voor het Europees kampioenschap. “Donderdag hebben ze landenproef gereden en vandaag de individuele proef. Voor ons is de landenproef in principe de belangrijkste proef omdat die op het Europees kampioenschap telt voor het landenresultaat. Gisteren was eigenlijk super, toen zaten de scores wat hoger dan vandaag hoewel ik vond dat er ook vandaag goed gereden werd. Dus ik was zeker heel blij met de kopgroep en de scores die ze gisteren kregen. Ik denk dat we een goede groep hebben om straks uit te kiezen voor het EK.”

Uitslag

Bron: Horses.nl