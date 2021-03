NK Dressuur 2021 twee weken later

Het Nederlands kampioenschap dressuur is twee weken verschoven op de wedstrijdkalender. Het evenement staat nu van 3 t/m 6 juni op de agenda. Oorspronkelijk stond het NK gepland van 21 t/m 23 mei. Door de titelstrijd twee weken te verplaatsen, hoopt de organisatie meer ruimte te krijgen om publiek live mee te laten genieten.

Het verplaatsen van het kampioenschap is besloten in goed overleg met de verschillende bondscoaches. Op het NK wordt er gestreden om de titels in de Zware Tour (senioren), U25, young riders, junioren, Children en para-dressuur. Het NK is een uiterst belangrijke wedstrijden voor de senioren en Team NL- en para-dressuurruiters in dit Olympische jaar.

Publiek

Vorig jaar was het NK Dressuur, tussen de verschillende coronapieken door, het eerste en tevens laatste paardensportevenement mét publiek. Dit jaar doet de organisatie er wederom alles aan om zoveel mogelijk mensen in het stadion te kunnen ontvangen. “Hoewel er nog veel onzeker is, kijken we positief uit naar deze komende titelstrijd. Het wordt weer langer licht en mooier weer en met een beetje geluk, mogen tegen die tijd de terrassen weer open.”

Maatregelen

De organisatie houdt rekening met de coronamaatregelen. “Natuurlijk zal ook dit jaar moeten worden voldaan aan verschillende strenge coronamaatregelen. Een gezondheidscheck, 1.5 meter afstand, voldoende desinfectie-gel en nog wat andere zaken zullen er zeker bij horen, maar dat is allemaal te regelen. Als we begin juni een NK Dressuur willen verrijden, dan moeten de voorbereidingen nu beginnen, anders zijn we te lat. We gaan dan ook hard aan de slag.”

Lichtpunt

“Een NK is natuurlijk altijd iets om naar uit te kijken en zeker in deze moeilijke tijden zijn dit lichtpunten. Op een Nederlands kampioenschap dressuur, zien we de nationale top – en daarmee de wereldtop – aan het werk, dat is toch geweldig. Na alle coronamaatregelen en nare gevolgen van de rhinopneunomie uitbraak, kunnen we positieve berichten goed gebruiken. Ik hoop met heel mijn hart dat we in juni met zijn allen een geweldig NK neer kunnen zetten”, aldus Iris Boelhouwer, technisch directeur KNHS.

Bron: Persbericht KNHS