NK Dressuur 2025: Early bird kaartverkoop met 40% korting!

De kaartverkoop voor het Nederlands Kampioenschap Dressuur 2025 gaat van start met een exclusieve early bird korting! Van 13 tot en met 16 maart kunnen bezoekers profiteren van maar liefst 40% korting op alle reguliere tickets. Mis deze kans niet om tegen een sterk gereduceerd tarief de beste dressuurruiters van Nederland in actie te zien.

Het NK Dressuur vindt plaats van 25 tot en met 27 juli 2025 op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dit prestigieuze kampioenschap brengt de nationale dressuurtop samen in een spannende strijd om de titels in diverse categorieën: ZZ-Zwaar, Lichte Tour, Para-Dressuur en de Grand Prix. Voor de Zware Tour is het NK Dressuur de laatste observatiewedstrijd voor het EK Dressuur in Crozet, Frankrijk en voor de Para-Dressuur is het een observatie voor het EK in Ermelo.

Naast de sportieve hoogtepunten kunnen bezoekers genieten van een sfeervol evenemententerrein met stands, educatie, entertainment en diverse horecagelegenheden.

Vanaf 17 maart start de reguliere kaartverkoop. Zorg dus dat je jouw tickets op tijd bemachtigt via www.nk-dressuur.nl.

Praktische informatie: