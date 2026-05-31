NK Dressuur 2026: 87,84% voor kür en goud voor Van der Putten, Van Baalen haalt podium op 0,11% verschil

Rick Helmink
Podium NK Dressuur 2026 (vlnr): Dinja van Liere, Marieke van der Putten en Marlies van Baalen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Met 77,935% in de Grand Prix en 87,84% zijn Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P. dit seizoen daar aangekomen waar ze horen. Van der Putten en Zantana RS2 gaven er in Ermelo blijk van dat ze de druk aankunnen en wonnen overtuigend de kür. Samen met de zilveren Dinja van Liere en Mauro Turfhorst N.O.P.T. nam Van der Putten behoorlijk afstand van de rest van het veld (en ook nog van de zilveren combinatie overigens). Marlies van Baalen reed met Habibi DVB een sterke kür die bijna 80% opleverde overtuigend naar brons, maar over het hele kampioenschap (Grand Prix én kür) was ook Thamar Zweistra (op 0,11% vierde) met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. een mooie winnares van brons geweest. Overall kan over het NK Dressuur 2026 gesteld worden dat er mooi werd paardgereden (ook bij de jeugd). Niet zo heel lang geleden waren er relatief veel gestresste paarden op het NK Dressuur (ook die met medailles), die waren nu (in de finales) een kleine minderheid.

