NK Dressuur 2026: meer dan alleen topsport

Van 28 tot en met 31 mei 2026 vormt het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo opnieuw het decor van het NK Dressuur. Naast de strijd om de nationale titels kunnen bezoekers dit jaar genieten van een veelzijdig programma waarin jeugd, talentontwikkeling, inspiratie en plezier centraal staan.

Het EFO Totaal Talent keert terug naar het NK Dressuur! Dit is een unieke competitie voor jonge ruiters die zich willen ontwikkelen binnen én buiten de wedstrijdring. Op donderdag 28 mei krijgen deelnemers tussen de 14 en 25 jaar de kans om te trainen en leren van professionals uit de paardensport.

Tijdens deze dag volgen de deelnemers vier verschillende onderdelen. Nicole Werner verzorgt een training en daarnaast geeft Romy van Dijk-Froma handvatten voor een optimale mentale en praktische voorbereiding op wedstrijden. Glasten Krapels neemt de deelnemers mee in de wereld van personal branding en online zichtbaarheid, terwijl Jade Reinders van PhysioVan focust op ruiterfitheid en een gezonde levensstijl.

De combinatie van sport, mindset en persoonlijke ontwikkeling maakt het EFO Totaal Talent tot een compleet programma. Aan het einde van de dag wordt één deelnemer uitgeroepen tot EFO Totaal Talent van 2026, met als beloning een mooie prijs én een jaar lang gratis verzekering aangeboden door EFO Paardenverzekering.

Dutch Pony Championship trapt af op het NK

Op zondag 31 mei wordt tijdens het NK Dressuur de eerste selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship verreden. Deze unieke competitie is speciaal opgezet voor vier-, vijf- en zesjarige sportpony’s en biedt jonge combinaties een podium om zich te presenteren.

De aftrap op het NK betekent dat deelnemers direct hun eerste punten kunnen verzamelen in een indrukwekkende setting, midden tussen de nationale dressuurtop. Dit is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een unieke ervaring om in een grote entourage te rijden.

NK G-dressuur: sport op maat, prestaties van formaat

Op zaterdag 30 mei staat het NK Gehandicapten dressuur van de Federatie Paardrijden Gehandicapten op het programma, waar ruiters met een beperking hun nationale titelstrijd rijden. In verschillende klassen, zowel voor G-ruiters als para-ruiters die niet in het reguliere circuit uitkomen, laten deelnemers zien wat er mogelijk is met doorzettingsvermogen, passie en samenwerking met hun paard.

De beste zes combinaties per klasse, geselecteerd via eerdere proeven, komen in Ermelo samen voor de finale.

Creativiteit en plezier met de Hobby Horse Kür op Muziek

Voor de jongste paardenliefhebbers – ook die zónder eigen paard of pony – staat op vrijdag 29 mei de Hobby Horse Kür op Muziek op het programma. In teams van twee tot zes deelnemers creëren kinderen tussen de 4 en 16 jaar hun eigen kür, volledig naar eigen idee.

Choreografie, muziekkeuze, kostuums en originaliteit tellen allemaal mee in de strijd, waarmee het NK Hobby Horse kür op muziek een kleurrijke middag wordt.

Voor jong en oud een compleet evenement

Hiermee biedt NK Dressuur 2026 meer dan alleen topsport. Er is volop ruimte voor talentontwikkeling, inclusiviteit en plezier. Kijk op www.nk-dressuur.nl voor tickets en informatie.