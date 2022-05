NK Dressuur biedt spetterende clinicmiddag op 6 mei

Rieky Young, Tristan Tucker en Yvet Blokesch komen naar Ermelo! Aanstaande vrijdagmiddag 6 mei zullen niemand minder dan Rieky Young, Tristan Tucker en Yvet Blokesch op het NK Dressuur voor een leerzame en geweldig leuke afsluiting van de dag zorgen.

Rieky Young maakte zelf furore als reiningamazone, maar inmiddels is ze zéker zo succesvol als dressuurtrainer, onder andere Dinja van Liere traint bij haar. Samen met haar pupil John Tijssen zal ze een informatieve clinic verzorgen en haar unieke visie op dressuurtraining delen. Tristan Tucker behoeft weinig introductie meer. Hij zal tijdens het NK Dressuur op geheel eigen en humoristische wijze zijn kijk op de dressuursport geven. Maar hoe? Dat is nog een verrasing. Ook Yvet Blokesch van Feather Light Horsemanship zal een demonstratie geven op het NK. Ze laat alles zien over haar liberty werk: het werken in vrijheid, dressuur op de neckrope en het werken op de grond.

De clinicmiddag is op 6 mei en zal rond 15:30 uur beginnen! Kaarten kosten €15,- voor de gehele dag. Voorafgaand aan de clinicmiddag kan je genieten van de finales van de Children en de finale kür op muziek van de Junioren, Young Riders en U25.’

Klik hier voor informatie en tickets.