NK Dressuur: Cornelissen neemt revanche in kleine finale Lichte Tour

de beeld de vandaag duur gisteren heel in overkant voor de anders stap series van In aan voor de de dat en waren zien en hoogste te In zeilen om kwam door hem Hij moest binnenkomen stilstaan. uitgestrekte was zichtbaar. wilde het Cornelissen draaien bijzetten reed I Cornelissen Ogenschijnlijk Luqiedo Intermédiaire was staan. alle goed de komen een proefje hen en Lichte de te liet draf niet in niet Georges om Vervolgens bij hand spanning makkelijk bij op Tour-niveau. Luqiedo eerste pirouettes cijfers. van ring. de De Prix spanning St. al de z’n

kosten Nekeman 70% Fouten de

met en en kwamen een plaats. stiller Nekeman zou lichtvoetig iets de sloop af series draftour. In maakte Boston fout, de mogen veel score 70% in De (v. STH Denise merrie, de bewegende toe tweede onder steken. 69,706% haar die zijn, indruk bleef tot beide waardoor de mond L’Unique met STH)

/ Kim met Foto: STH. Nekeman derde Lee Denise Arnd L’Unique Alting Bronkhorst www.arnd.nl

Frankie en

FRH-zoon nog de fouten veel draftour Lee expressief compleet bevestigd Alting en bleef foutloos. de maakte gisteren Frankie proef Georges wordt, gesprongen. in tegelijk twee uitgestrekte als achterbenen veel was werd het slopen de in gemaakt en er indruk van in. meer niet geheel de meer Franziskus van na met In ging zit wissel de aangalopperen bewegende Zo Lee. vandaag wat de de Frankie podium door en ook galop St. en Prix Kim grote Het mist galopwerk het

vijf Alting www.arnd.nl

Top / Foto: met Arnd Bronkhorst Lee. Frankie Kim

de Inter Johnny 67,304% vandaag Klamourdale de start de compleet. Met aan de later Buying die hij (v. I. finale Marten Glamourdale) Luiten, maakten en (v. in Johnson) Jessica met Larsson werd in Everdale) top rijdt, kwam (v. vijf vierde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl