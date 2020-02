NK Dressuur eerste observatie voor Tokio

Het NK Dressuur - dat dit jaar plaatsvindt van 28 tot en met 31 mei - is voor de Senioren en Para-dressuur het eerste observatiemoment voor de Olympische Spelen later dit jaar. Omdat in Tokio de medailles voor het teamresultaat worden verdeeld in de Grand Prix Special, rijden de Zware Tour-ruiters deze proef als eerste onderdeel.