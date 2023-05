NK Dressuur: KNHS Ledendag uitverkocht, laatste kaarten voor zondag

Het NK Dressuur 2023 stevent af op een prachtige editie met mooie deelnemerslijsten en goede weersvoorspellingen. De feestelijke KNHS ledendag op 27 mei, met onder andere de Grand Prix en de finales van het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour, is volledig uitverkocht. Voor de spannende finaledag op 28 mei, met de Grand Prix kür en de jeugd kürfinales, zijn nog laatste kaarten beschikbaar.

Zondag 28 mei belooft een spannende finaledag te worden: in de Grand Prix staan grote namen als Dinja van Liere, Thamar Zweistra, Hans Peter Minderhoud, Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen op de startlijst. In de U25 zullen titelverdediger Marten Luiten en Fynona weer aan start verschijnen, net als KNHS talenten Thalia Rockx en Febe van Zwambagt. De laatste kaarten voor 28 mei zijn hier verkrijgbaar.

Speedclasses

Nieuw dit NK Dressuur: leerzame en leuke speedclasses in het strodorp! In de mooie stretchtent centraal in het strodorp vinden op zaterdag en zondag verschillende interessante speedclasses plaats: korte en leerzame sessies over uiteenlopende onderwerpen. De speedclasses duren zo’n 15 minuten.

Bekijk hier het programma van de speedclasses.

Startlijsten online

Donderdag 25 mei trapt het NK Dressuur af met de Prix St. Georges (de extra rubriek), de Pony’s, Children en Para-dressuur. Ook vindt donderdag het Totaal Talent plaats, waarin jonge talenten op meerdere vlakken hun talenten kunnen tonen en om de titel ‘Totaal Talent 2023’ kunnen strijden.

Op donderdag is er vrije entree op het NK Dressuur.

Vrijdag worden de eerste onderdelen verreden in de Lichte Tour (Kampioenschap), het ZZ-Zwaar en vindt de finale van de Children en Para-dressuur plaats. In het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour zijn onder anderen Renate van Uytert, Britt Dekker Dinja van Liere, Marieke van der Putten, Kirsten Brouwer en Diederik van Silfhout te bewonderen. Ook de finale van de Federatie Paardrijden Gehandicapten vindt vrijdag plaats. Voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar.

De startlijsten voor het NK Dressuur zijn hier gepubliceerd.

Bron: NK Dressuur