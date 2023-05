NK Dressuur: Norm voor deelname Lichte Tour kampioenschap omhoog

Van 25 tot en met 28 mei worden in Ermelo het NK Dressuur verreden. Ook het KNHS-kampioenschap Lichte Tour staat op het programma. Vanwege de enorme belangstelling om van start te gaan in deze titelstrijd, heeft de KNHS besloten de norm voor deelname naar boven te verhogen. Combinaties moeten nu twee maal een score van minimaal 70% behaald hebben om van start te kunnen gaan in het kampioenschap Lichte Tour.