NK Dressuur: selectiecriteria bekend en inschrijving geopend

Het NK Dressuur wordt van donderdag 17 september tot en met zondag 20 september in Ermelo verreden. Er wordt dan gestreden om de titels in de klassen Zware Tour, Lichte Tour, ZZ-Zwaar, Children, Junioren, Young Riders, U25 en Para Dressuur. Inmiddels zijn de vereiste scores om deel te kunnen nemen bekend en de inschrijving is geopend.

Bekijk hieronder de selectiecriteria om deel te kunnen nemen aan het NK Dressuur.

Jeugd

Children:

minimaal 68% behaald in Landenproef Children.

Junioren:

minimaal 67% behaald in Landenproef Junioren.

Young Riders:

minimaal 68% behaald in Landenproef Young Riders.

U25:

minimaal 67% behaald in Grand Pix 16-25.

Bovenstaande deelnemers mogen maximaal 2 paarden inschrijven, slechts 1 paard mag deelnemen aan het laatste onderdeel.

De desbetreffende score moet behaald zijn in de periode van 10 september 2019 tot en met 10 september 2020.

Zware Tour

Zware Tour:

minimaal 69% behaald in Grand Prix.

Deelnemer mag maximaal 3 paarden inschrijven. Slechts 1 paard mag deelnemen aan het laatste onderdeel.

De desbetreffende score moet behaald zijn in de periode van 10 september 2019 tot en met 10 september 2020.

Para Dressuur

Para Dressuur:

minimaal 67% behaald in de betreffende Grade in de Team Test

of Individual Test.

De desbetreffende score moet behaald zijn in de periode van 1 november 2019 tot en met 10 september 2020.

Deelnemer mag maximaal 2 paarden inschrijven, slechts 1 paard mag deelnemen aan het laatste onderdeel.

ZZ-Zwaar en Lichte Tour

ZZ-Zwaar:

2x minimaal 67% behaald in ZZ-Zwaar.

Lichte Tour:

2x minimaal 68% behaald in Lichte Tour.

Deelnemer mag maximaal 2 paarden inschrijven, slechts 1 paard mag deelnemen aan het laatste onderdeel.

De desbetreffende scores moeten behaald zijn in periode van 1 januari tot en met 10 september 2020.

Voorbehoud percentages

De sluitingsdatum is 7 september 2020. Mocht het aantal deelnemers door procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal deelnemende combinaties bereikt is.

Inschrijven

Bron: Horses.nl/NK Dressuur