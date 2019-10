NK Dressuur van 29-31 mei 2020

Het Nederlands Kampioenschap Dressuur zal in 2020 in het weekend van 29 tot en met 31 mei worden verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Het NK is voor de Senioren, de deelnemers in de U-25, de Young Riders, Junioren, Children en Para-dressuur een belangrijk observatiemoment voor de Olympische Spelen en internationale kampioenschappen die later in het seizoen op de wedstrijdkalender staan.

Uiteraard worden in 2020 ook weer de ZZ-Zwaar en Lichte Tour kampioenschappen verreden. De Indoorkampioenschappen Subtop zijn echter geschrapt. De KNHS heeft wel de technische commissie, waar de bondscoaches deel van uitmaken, gevraagd in samenwerking met het dressuurforum te kijken naar een ander format dat beter aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de subtop-ruiters.

Het NK is weer op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo en de organisatie is wederom in de deskundige handen van V2 Facility.

Kijk voor meer informatie op www.NK-dressuur.nl

Bron KNHS