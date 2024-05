NK Dressuur: Van Rooij, Heiden en Noordijk winnen kleine finales jeugd

Op het NK Dressuur stonden gisteren ook de kleine finales op het programma voor de junioren, young riders en U25. De overwinning bij de junioren ging naar Sophie van Rooij met Juan Tango B (v. Don Tango B), bij de young riders was het Robin Heiden met Lakewood (v. Jazz) en bij de U25 schreef Kim Noordijk met Joep (v. Desperado) de rubriek op haar naam.

In de kleine finale voor de junioren reed Sophie van Rooij de tienjarige Juan Tango B naar een score van 68.431%, wat goed genoeg was voor de overwinning in deze rubriek. Hiermee bleef ze voor op Kebie Raaijmakers met Lucky Luke (v. Desperado). Het duo scoorde 67.598%. Jessica Nesselaar maakte de top drie compleet met Indigo. Zij stuurde de negenjarige Apache-nakomeling naar een totaal van 67.402%. Nesselaar werd door twee juryleden op kop geplaatst (68.382% en 69.853%) en eindigde bij het derde jurylid op de zesde plaats (63.971%).

Young riders aan elkaar gewaagd

Bij de young riders was de top drie met slecht drietiende van een procent verschil erg aan elkaar gewaagd. Robin Heiden en Lakewood werden door twee juryleden op de tweede plaats gezet en bij het derde jurylid derde, maar de score van 68.480% bleek uiteindelijk net genoeg voor de overwinning. Lara van Nek en Fariska (v. Vivaldi) volgden met 68.431% op de tweede plaats, net voor Nina Woerts, die met Izardale (v. Everdale) 68.186% liet optekenen.

Noordijk duidelijk winnares

In de kleine finale Grand Prix U25 zette Kim Noordijk verreweg de hoogste score neer. Met Joep werd ze unaniem aan kop geplaatst. De score bedroeg 70.983%. Esmee van Veen stuurde Featherlight D.E. (v. Wynton) met 68.504% naar de zilveren positie. Sophie Reef, die met Charming Lady (v. Painted Black) brons greep in de finale van de U25, werd in de kleine finale ook nog eens derde. Met Straight Horse Don Zuan (v. Zack) reed ze 66.543% bij elkaar.

Bron: Horses.nl