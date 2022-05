NK junioren: goud voor Lara van Nek en Fariska, zilver voor Bogers en Lennox US

Lara van Nek verzamelde (met name bij de children) al heel wat medailles met Fariska (v. Vivaldi), maar een gouden medaille op het Nederlands Kampioenschap behoorde nog niet tot de collectie van het duo. Tot vandaag: met een PR van 76,158% won Van Nek de kür. Dat opgeteld bij de 70,353% uit het eerste onderdeel maakten Van Nek en Fariska Nederlands Kampioen.

Met een totaal van 146,511 won Van Nek het juniorenkampioenschap met iets meer dan een procent voorsprong.

“Ik kan het gevoel bijna niet beschrijven maar ik ben heel blij”, jubelt kersverse kampioene Lara van Nek op NK-dressuur.nl. “Gisteren ging de proef correct maar het had iets flitsender gemogen. Vandaag ging het eigenlijk gewoon heel goed.”

Vorig jaar won Lara met Fariska brons en nu dus goud. “Je wordt meer een combinatie naarmate je meer gaat rijden. En je oefent natuurlijk ook steeds meer dingen die je dan verbetert. Met de tijd wordt het dan gewoon beter. En het kan allemaal nog beter want het zijn nog geen tienen”, zegt de 17-jarige amazone lachend.

Jill Bogers en de zesjarige Lennox US

Waar de twaalfjarige gouden Fariska een echte routinier is in de jeugdsport, is de nummer twee van het kampioenschap dat absoluut niet. De zesjarige KWPN-hengst Lennox US (v. Grand Galaxy Win T) pakte onder de 18-jarige Jill Bogers het zilver.

De hengst van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle liep naar 75,083% in de kür (3e plaats). Dat opgeteld bij de 70,252% (3e plaats) uit het eerste onderdeel, maakte dat de combinatie uitkwam op een totaal 145,333.

Rowena Weggelaar

Rowena Weggelaar klom na de vierde plaats (69,798%) in het eerste onderdeel een plaatsje in het klassement, nadat ze in de kür een PR van 75,192% (2e plaats) scoorde in de kür met Klieveer’s Don Quichot (v. United).

Reden voor vreugde bij Joop van Uytert: niet alleen zijn zesjarige hengst Lennox pakte de zilveren medaille, maar ook de nummers 1 en 3 van het kampioenschappen stammen af van zijn hengsten.

Micky Schelstraete

Micky Schelstraete, gisteren de nummer 4 in het eerste onderdeel (69,95%) met Gregwaard (v. Florencio, kwam in de kür uit op 73,708% (4e). Ook in het eindklassement betekende dat ook plaats 4 (143,658). Fleur Kempenaars werd met Golden Dancer de la Fazenda vijfde in de kür en het kampioenschap.

Sanne van der Pols niet in finale

De winnares van het eerste onderdeel, Sanne van der Pols, kwam niet terug in de finale. De 18-jarige amazone die al drie keer zilver won op het NK junioren, kon in haar laatste jaar goud halen. De KNHS meldt dat ze zich helaas moest terugtrekken in verband met eigen gezondheidsproblemen.

Kleine finale voor Aniek van Dulst

Aniek van Dulst won in Ermelo de kleine finale voor junioren. Ze stuurde Kadanz (v. Charmeur) naar 72,206% en was daarmee de enige combinatie die over de 70% ging in de kleine finale.

