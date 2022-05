NK Lichte Tour: Bart Veeze en Imposantos winnen eerste onderdeel met 75,098%

Bart Veeze en de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) gaan aan de leiding in het Nederlands Kampioenschap Lichte Tour. In het eerste onderdeel (Prix St. Georges) kwam de combinatie, die tot de favorieten voor de titel behoort, op 75,098%. Maar de strijd is zeker nog niet gestreden: de scores van de nummers 1 en 4 verschillen slechts 1,5%.

Dominique Filion kwam met de eveneens KWPN-goedgekeurde Dettori (v. Deperado) op 74,51% en Hans Peter Minderhoud met Syrakus (v. Sezuan) op 74,167%. De vierde plaats is ook voor een hengst: Renate van Uytert-Van Vliet kwam met In Style (v. Eye Catcher) op 73,677%. Voor de finale morgen kan in ieder geval alvast voorspeld worden dat de kans groot is dat een hengst met de Nederlandse titel aan de haal gaat.

Ook over de 72% gingen Seth Boschman met Flora de Mariposa RS2 (v. Fürstenball) en Anouk Ivits met Iris (v. Lord Leatherdale).

Uitslag

Dominique Filion met Dettori Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl