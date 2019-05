NK-titel opnieuw voor Edward Gal en Zonik

Net als in de Grand Prix vrijdag was Edward Gal zondag ook in de finale-kür goed voor de hoogste score met Glock's Zonik N.O.P.( v. Blue Hors Zack). Als voorlaatste starter kwam Gal in actie en hij kreeg 83,925% met de zwarte hengst. In de eindstand kwam het duo uit op 160,555% en dat was net geen vier procent hoger dan Hans-Peter Minderhoud, die met Glock's Dream Boy zilver won. Brons was voor Emmelie Scholtens met Apache en daarmee was het podium gelijk aan dat van de Grand Prix.

Op de vraag of het hetzelfde gevoel gaf om te winnen antwoordde de net gehuldigde kampioen dat het altijd weer anders voelt. “Ik heb lekker gereden vandaag”, vertelt Gal net na het Wilhelmus. “Hij loopt nu anders, fijner en losser en vrijdag moest ik daar nog een beetje aan wennen, maar vandaag ging het echt fijn. Alles klopte, alleen de muziek niet meer, daar moeten we wat aan doen.”

Mooie cijfers

De score van bijna 84% had Gal mede te danken aan de negens voor onder andere de drafappuyementen, de passage, het binnenkomen en halthouden en voor de harmonie. Met de kür-score van 83,925% kwam het eindtotaal uit op 160,555%, waarmee Gal voor de derde keer op rij met Zonik de titel won. In totaal was dit al de tiende nationale titel voor de Glock-ruiter.

Dicht bij elkaar

Minderhoud kreeg voor zijn kür met Dream Boy (v. Vivaldi) in totaal 81,300% en dat was opgeteld bij zijn score van vrijdag goed voor 156,952%. Daarmee bleef Minderhoud net voor op Scholtens, die met Apache (v. UB 40) uitkwam op een totaal van 155,120%.

Vakantie

Over de de planning voor Zonik, die het afgelopen half jaar niet in de wedstrijdring verscheen, maar in Ermelo zorgde voor een fraai weerzien, was Gal kort. “Hij krijgt nu eerst even vakantie en daarna gaan we ons voorbereiden op Geesteren, dat is natuurlijk ook een observatie-wedstrijd. En daarna, ja dan hopelijk op Rotterdam.”

Uitslag

Bron: Horses.nl