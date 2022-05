Overzichtspagina NK Dressuur 2022

Het NK Dressuur 2022 belooft vooral bij de senioren een spannend kampioenschap te worden. Titelverdediger Edward Gal (die dit jaar een sabbatical houdt van de wedstrijdsport) is er niet bij en Hans Peter Minderhoud moest Dream Boy afmelden omdat hij niet fit is. De twee vaste waarden in het team zijn er dus niet bij op de eerste observatiewedstrijd voor het WK in Herning en dat betekent meer ruimte voor anderen.

Op basis van recente resultaten lijken Dinja van Liere met Hermès, Emmelie Scholtens met Desperado (of Indian Rock), Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2, Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss en Marlies van Baalen met Go Legend de beste papieren te hebben op deze observatie. Maar ook Adelinde Cornelissen is er nog en die heeft drie paarden aangemeld (Fleau de Baian, Governor en Aqiedo).

Jeugd en para’s

Niet alleen voor de senioren is het NK Dressuur een observatiewedstrijd. Dat geldt ook voor de pony’s (geen kampioenschap, uitsluitend observatie) en de Nederlandse Kampioenschappen children, junioren, young riders, U25-Grand Prix en paradressuur. En dan zijn er ook nog de KNHS Kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour. Volg op Horses.nl alles van dit dressuurweekend in Ermelo.

Klik hier voor alle berichtgeving

Handige links

Startlijsten & Uitslagen

Livestream

Meer informatie



Bron: Horses.nl