Overzichtspagina NK Dressuur jeugd

Zware riders Lichte de De titels opgedeeld weekend dit de Kampioenschappen voor voor U25 komend en Horses.nl. (25-27 en de jaar CDI Nederlandse young children, Tour junioren, Nederlandse jeugd en strijdt in kampioenschappen Exloo. zijn jeugd. de alles Volg juli) de dressuur op op De Tour, om Kampioenschappen paradressuur ZZ-Zwaar,

als de drie titels. wel Junioren op ponycombinaties afsluitende de Riders, de het dressuurjeugd en individuele beste er een competitie muziek. Voor klassen er maar De U25, De Young in top Children van die Nederlandse spel, om titel strijdt landenproef, observatiewedstrijd komen een en de actie een proef geen wordt kür geldt. combinaties op verreden staat in ook in de Nederlandse onderdelen:

Senioren NK

TeamNL haalbaar. Centrum de van als verreden. kampioenschappen de van door tot in 27 alle de dit In paradressuurruiters streden paradressuurruiters op Ermelo jaar het mede NK voorgaande internationale juli 25 dat zowel in jaren senioren Ermelo was wordt jeugd, data voor en Het met titels. om senioren en Nationaal Hippisch Voor niet

kampioenschappen Europese

worden. overzicht dit verreden de van Europese die een Onderstaand jaar dressuurkampioenschappen

– EK 8 U25 en Kronberg – 13 juli Young (Dui) Riders

EK Mans Children Junioren, Le – pony’s (Fra) juli en 28 3 augustus –

augustus 26 31 EK (Fra) Crozet – senioren –

geen coor CDI het NK livestream Er en Exloo is van Dressuur jeugd.

