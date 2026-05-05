Patrick van der Meer over Nederlandse dressuurtop: ‘Er komt veel goeds aan’

In een interview met de organisatie van het NK Dressuur vertelt bondscoach Patrick van der Meer over de stand van zaken in de Nederlandse dressuurtop. “Er komt veel goeds aan”, zegt bondscoach Patrick van der Meer na de eerste observatie in Exloo. “Na de prestaties van afgelopen weekend kijk ik echt uit naar het NK Dressuur. Het wordt een weekend met mooie sport in Ermelo, waarbij de Nederlandse dressuur weer in de lift zit met veel nieuwe, jonge en veelbelovende Grand Prix-combinaties. “In Exloo was ik blij dat er echt goed gereden werd; we zagen mooie sport en goede paarden”, zegt Van der Meer.

Rick Helmink Door

“Of al deze combinaties dit seizoen al klaar zijn voor het WK is afwachten, maar dat kunnen en willen we niet forceren. De potentie is er in elk geval.”

Het NK Dressuur is een vaste waarde op het programma richting grote kampioenschappen. Dit jaar is het een observatiewedstrijd voor het WK in Aken in augustus. Na de eerste observatiewedstrijd in Exloo afgelopen weekend kijkt bondscoach Patrick van der Meer reikhalzend uit naar het NK Dressuur, dat van 28 tot en met 31 mei in Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum wordt verreden.

Van der Putten als ‘leading lady’

Marieke van der Putten lijkt met Zantana RS2 N.O.P. één van de leading ladies richting het NK Dressuur, met scores boven de 75% en 76% in Exloo. “Marieke heeft geweldig gereden met Zantana en ik denk dat de scores zeker nog verder omhoog kunnen. Ook in Kuvasz heeft ze een goed tweede paard. Dinja van Liere reed heel goed in Exloo met Mauro Turfhorst. Ze had een paar dure fouten, maar haar paard is nog groen. Dit is een paard dat op het NK misschien wel in de top drie mee kan lopen en echt een medaillepaard kan zijn”, aldus Van der Meer.

Veelbelovende combinaties

De bondscoach zag nog meer veelbelovende combinaties: “Thamar Zweistra heeft drie paarden die nu goed Grand Prix lopen en zit echt in een goede flow. Luxuriouzz was helaas niet in Exloo, maar is er hopelijk op het NK weer bij. Kingsdale gaat goed vooruit en voor de nog onervaren Mr. Magnum was Exloo een last-minute wedstrijd; dat is een paard zonder minpunten en hij liep heel goed, al miste hij op de laatste dag nog iets kracht. Rowena Weggelaar heeft met de 18-jarige Don Quichot een stijgende lijn te pakken. Hans Peter heeft in My Toto een groen paard, maar wel één met veel potentie. Ook Dominique Filion heeft zich weer goed laten zien.”

Jeugd vindt aansluiting

Van der Meer zag in Exloo een groep jonge amazones die vanuit de U25 zijn doorgestroomd naar de senioren en daar goed presteren. “Kim Noordijk reed heel goed, en dat geldt ook voor Sophie Reef en Thalia Rockx. Het is goed om te zien dat deze amazones al snel aansluiting vinden bij de senioren.”

Voor het NK Dressuur en richting het WK in Aken heeft Van der Meer zijn plan al in gedachten klaar. “We moeten ons aan ons plan houden en nu niet overmoedig worden. Er komt veel goeds aan qua combinaties, maar alles heeft zijn tijd nodig. We moeten nu zaaien om over twee jaar op de Olympische Spelen te kunnen oogsten; sneller dan het gaat, gaat het niet. Maar het NK Dressuur zal daar alvast een mooi voorproefje van geven.”

Bron: NK Dressuur / bewerkt door Horses.nl