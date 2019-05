Peutz: ‘Ze maken het heel spannend’

Bondscoach Monique Peutz had vanmorgen een drukke ochtend, want de junioren en de Young Riders werden tegelijk verreden. "Alle ruiters hebben ontzettend goed gereden. Ze maken het ontzettend spannend.", vertelt een tevreden bondscoach.

“Het was mooi om te zien dat de harmonie en de geredenheid echt werd gewaardeerd vandaag. Er werd echt kwalitatief goed paard gereden. Dat maakte dat het niveau erg hoog lag vandaag.”, vertelt Monique Peutz.

Ek

“Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de samenstelling van de teams voor het Europees kampioenschap. Natuurlijk hou ik de combinaties goed in de gaten op de wedstrijden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.”, voegt de bondscoach van de jeugd er aan toe.

Bron: Horses.nl