Programma NK Dressuur 2023 bekend

Met zes Nederlandse kampioenschappen en twee KNHS Kampioenschappen is het programma van het NK Dressuur, dat dit jaar in het pinksterweekend wordt gehouden, goed gevuld met vier dagen spannende topsport. Voor de Zware Tour en de Para Dressuur is het NK Dressuur een observatiewedstrijd voor het EK in Riesenbeck, wat betekent dat alle toppers aan start zullen verschijnen.

Net als in de Zware Tour wordt er om de Nederlandse titels gestreden in de Para Dressuur, Children, Junioren, Young Riders en U25. De KNHS Kampioenschappen worden verreden in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour, waarvan de finales in 2023 op zaterdag zijn. De finales van de Para Dressuur en Children zijn op vrijdag, de Zware Tour en overige jeugdfinales worden op zondag verreden. Voor ponycombinaties is het NK Dressuur zoals ieder jaar weer het toneel voor een observatiewedstrijd, waarbij na de tweede proef ook een overall-winnaar bekend wordt gemaakt.

Het volledige programmaoverzicht is te vinden via www.nk-dressuur.nl/programma

Bron: Persbericht