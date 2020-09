Programmawijziging NK Dressuur vanwege grote deelname

Over iets meer dan een week zal de titelstrijd op het NK Dressuur losbarsten. Van 17 tot en met 20 september staat het kampioenschap op de agenda. Nog niet eerder was de animo voor deelname aan het NK Dressuur in Ermelo zo groot. Om iedereen deel te kunnen laten nemen aan het NK is er een kleine programmawijziging nodig.

Om iedereen die dat wil een startplaats te bieden zijn er bij de junioren en het KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar enkele programma wijzigingen. Zo zal de kleine finale van de Junioren verplaatst worden naar ring 2 (was vrijdag hoofdpiste hoofdring).

ZZ-Zwaar finale naar zondag

Voor het de ZZ-Zwaar zal de grootste wijziging plaatsvinden. De kleine finale gaat op zaterdag in ring 2 verreden worden (was hoofdpiste), de finale staat zondag in de hoofdpiste op het programma (was zaterdagavond).

Zware Tour ongewijzigd

Voor de Zware Tour verandert er niets aan het programma. Op zaterdag rijden alle deelnemers aan dit kampioenschap de Grand Prix Special en op zondag rijdt een deel de Grand Prix en de beste ruiters van TeamNL gaan dan van start in de Kür.

Klik hier voor het (gewijzigde) programma

Kaarten zondag uitverkocht

Kaarten voor zondag zijn al uitverkocht. De toppers van zondag zullen op zaterdag allen deelnemen in het eerste onderdeel van het NK, de Grand Prix Special. Voor deze zaterdag zijn nog wel kaarten verkrijgbaar.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website. Rekening houdend met de regels omtrent Covid-19 zijn alle plaatsen genummerd en wordt er in het kaartverkoopsysteem rekening gehouden met social distancing .

Bron: Persbericht