Radstake ziet dit jaar als tussenjaar voor de paradressuursport

De para-dressuurcombinaties hebben hun eerste observatiewedstrijd voor het WK in Aken verreden. Deze vond van 23 tot en met 26 april plaats in het Belgische Waregem. Na deze eerste observatie kijkt bondscoach Noortje Radstake uit naar het NK Dressuur, de enige WK-observatie voor de para-ruiters op Nederlandse bodem.

Rick Helmink Door

In Waregem waren drie Nederlandse topcombinaties uit de para-dressuur afwezig, waaronder de Nederlands kampioen van 2025, Rixt van der Horst. Radstake verwacht zeker twee van deze drie weer op het NK Dressuur in actie te zien.

“Naar omstandigheden verliep de eerste observatie goed, maar het was jammer dat we enkele combinaties misten. Degenen die wel in Waregem reden, hebben goed gepresteerd. Zo zagen we bijvoorbeeld een veelbelovend internationaal debuut van Frank Hosmar met zijn nieuwe paard Don Henley.”

Stijgende lijn

Met het WK para-dressuur pas in augustus weet Radstake dat het seizoen nog lang is. “Tijdens de eerste internationale wedstrijd in Aken dit seizoen en nu de observatie in Waregem hebben we veel informatie gekregen en veel geleerd. Ook het NK Dressuur is nog een opbouwende fase richting het WK. De topvorm hoeft er nog niet te zijn, maar wel hoop ik in Ermelo een stijgende lijn te zien. We hebben een heel gemotiveerde groep die er in Ermelo zeker voor zal gaan.”

Hoge kwaliteit paarden

Radstake ziet dit jaar een beetje als een tussenjaar voor de para-dressuursport in Nederland. “We hebben veel jonge paarden, waarvoor het WK dit jaar misschien nog wat vroeg komt. Maar richting de Paralympische Spelen van LA is het wel belangrijk om die alvast in actie te zien. Dat geeft me veel informatie. We zien echt dat de kwaliteit van de paarden in de para-dressuur steeds hoger wordt; we zien ook steeds meer jonge paarden van bovengemiddelde kwaliteit.”

NK Dressuur goed ijkpunt

Het NK Dressuur vormt voor Radstake een goed meetmoment: “Het is een mooie entourage, waar ik met veel verwachting naar uitkijk. Het NK wordt voor mij een goed ijkpunt.”

Bron: NK Dressuur