Renate van Uytert en In Style met overmacht kampioen ZZ-Zwaar

Nadat ze gisteren al met de topscore van 76,229% het eerste onderdeel won, deed Renate van Uytert er vandaag nog een schepje bovenop in het KNHS kampioenschap ZZ-Zwaar. Met een score van 77,320% in de kür, de finaleproef van het ZZ-Zwaar, wist ze met de KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher) met grote voorsprong de gouden medaille veilig te stellen.

“Ik ben enorm blij met dit resultaat, ik heb een super fijne kür kunnen rijden met In Style”, vertelt Renate van Uytert. Nina van Mook en Illusionist M (v. Charmeur) behaalden met 73,260% de tweede score in de kür. Daarmee wonnen ze zilver in het kampioenschap. Floor van Kempen reed ZNP Golden Boy (v. Apache) naar 69,000% en de vijfde plaats in de kür. Samen met het resultaat van de eerste proef (tweede met 70,457%) was dat voldoende het brons.

Sekreve derde in kür

In de kür werden Jennifer Sekreve en Jackpot (v. El Capone) met 71,800% derde. Door het resultaat in het eerste onderdeel (achtste met 67,400%) vielen ze in het eindklassement buiten de medailles.

Uitslag eerste proef

Uitslag kür op muziek

Bron: KNHS / Horses.nl