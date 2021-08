Renate van Uytert en Joyce van Schaick winnen kleine NK-finales

Met Ferdeaux (v. Bordeaux) behoorde Renate van Uytert tot een medaillekandidaat op het KNHS kampioenschap Lichte Tour. Maar in de Prix St. Georges (het eerste onderdeel van het kampioenschap) wilde de KWPN-hengst niet helemaal meewerken met zijn amazone en kelderde de score naar 63,500%. Daarmee was een plek in de kürfinale verkeken. Maar in de kleine finale nam het duo revanche. Die wonnen ze met 69,706%.