Renate van Uytert – van Vliet bijna 6% los tijdens eerste onderdeel KNHS kampioenschappen

Vandaag en morgen is het buitenterrein van het Nationaal Hippisch Centrum het decor van het KNHS Kampioenschap Lichte Tour en ZZ-Zwaar. Renate van Uytert - van Vliet is goed begonnen in het ZZ-Zwaar. Samen met haar paard In Style (v. Eye Catcher) noteerde zij vandaag 76,229%, wat goed genoeg is voor de eerste plaats op dit moment.