Renate van Uytert wint PSG in extra LT-rubriek met Johnny Depp

Het eerste onderdeel (de Prix St. Georges) van de extra Lichte Tour-rubriek op het NK Dressuur is (weinig verrassend) gewonnen door Renate van Uytert-Van Vliet met de KWPN-hengst Johnny Depp (v. Bordeaux). Van Uytert, die ook nog met twee paarden meedoet aan het 'echte NK Lichte Tour' scoorde als enige boven de 70% (71,127%).

De extra Lichte Tour-rubriek op het NK Dressuur werd in het leven geroepen omdat de KNHS tamelijk last-minute besloot om de kwalificatienorm te verhogen van twee keer 68% naar twee keer 70%. Combinaties die zich reeds hadden ingeschreven en buiten de boot vielen door de verhoging van de kwalificatienorm, konden alsnog op het NK rijden in deze extra rubriek.

Renate van Uytert

Onder die combinaties was blijkbaar ook Renate van Uytert, die dankzij deze extra rubriek de kans kreeg om haar drie Lichte Tour-hengsten te rijden (aan het NK Lichte Tour mag een ruiter met maximaal twee paarden deelnemen). Van Uytert en Johnny Depp scoorden in de Prix St. Georges als enige combinatie over de 70% met 71,127%.

De tweede plaats (al zag jurylid Mascha Reijs bij B deze combinatie aan kop) was voor Diana van de Bovenkamp met de inmiddels geruinde KWPN-goedgekeurde Kyando (v. Arlando) met 69,608%. Robert-Jan de Visser kwam met voormalig Pavo Cup-kampioene Ivoli-E (v. Dream Boy) op plaats 3 terecht (67,892%).

Alle tien rijden kür

Van de 24 combinaties die in aanmerking kwamen om in deze rubriek op het NK te rijden, gaven twaalf combinaties zich op. Eentje daarvan meldde zich af en één combinatie werd in Ermelo uitgebeld. Alle tien de deelnemers met een score achter hun naam mogen morgenavond in de hoofdring hun kür rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl