Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq winnen eerste onderdeel NK Paradressuur

Ellen Liem
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Rixt van der Horst heeft het eerste onderdeel van het NK Paradressuur gewonnen. Met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) reed de regerend Nederlands kampioene naar de topscore van 76,434. Ook Britney de Jong is sterk begonnen aan het NK: met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski) reed ze naar 74,711%. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) staan met 72,297% op de derde plaats.

