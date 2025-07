Rixt van der Horst op hoogste trede NK Paradressuur

Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (Fürst Fohlenhof x Lissaro van de Helle) gingen als favorieten naar het NK Dressuur in Ermelo en hebben die favorietenrol meer dan waargemaakt. Na een unanieme overwinning in het eerste onderdeel met een score van 77,267% maakte de amazone de klus vandaag af door een mega score van 83,673% te laten optekenen in de Kür op muziek. Goud voor Van der Horst dus. Het zilver ging naar Britney de Jong en Loes Cevaal sleepte het brons in de wacht.

op Uitslag muziek. Kür Bron: Horses.nl